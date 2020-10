31. Oktober: "Welttag" des "Schulgeistes"? *)

"31. Oktober Halloween"

"Meine" Kinderzeitung aus dem Pressehaus Bremen, die ich gestern, am "96. Freitag", erhalten und wieder gern gelesen habe, ermutigt mich, heute, am "Reformationstag 2020", noch einmal daran zu erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahren als Lehrer in der Bremer Schule 003 den 31. Oktober zum "Welttag des Schulgeistes" erklärt habe:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993