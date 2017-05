2017: Mein siebzehnter 1. Mai als "DGB-Gast" in Bremen

Rückblick: "Zukunft braucht alle Köpfe. Mitbestimmung gewinnt." Dieses DGB-Motto zum 1. Mai 2001 kam mir "wie gerufen" nach meinem Vortrag "Bündnis gegen Mobbing: Anregungen, Chancen und Perspektiven" am 19. Januar 1999 in der Akademie für Arbeit und Politik an der Universität Bremen und wenige Tage vor der Ausstellung "Initiative gegen Mobbing" vom 13. Juni bis 28. Juni 2001 in der Hans Dieter Müller-Galerie im alten Schulgebäude Am Barkhof in Bremen; zum ersten Mal nahm ich als Gast an einer öffentlichen DGB-Veranstaltung zum Tag der Arbeit auf dem Bremer Domshof vor siebzehn Jahren teil mit einer Bremer Aktion für Kinder (BAKI).

Aufruf zur Unterzeichnung

der EAN-Petition "Europäischer Anti-Mobbing-Tag"

( http://www.antibullying.eu/node/111 )

und Bitte um ein Statement auf dem

"Berliner Leuchtfeuer für Menschlichkeit"

( http://www.mobbing-web.de )

am 1. Mai 2017 aus Bremen

Mit meiner Bremer Aktion für Kinder (BAKI) heute danke ich allen Unterstützern der globalen Initiative gegen die gewaltig zunehmende Ausgrenzung von Menschen aus welchem Grund auch immer; ganz besonders danke ich heute noch einmal dem DGB, als Gast zum Tag der Arbeit in Bremen für ein Bündnis gegen Mobbing öffentlich werben zu dürfen auf "kindliche" Weise, ich kann "es" nicht anders, ich bin "immer noch Lehrer und kann nicht anders": Deshalb habe ich heute noch schnell Twipsy in die Barron-Trump-BAKI gesetzt, nachdem ich den Vortrag von Frau Lutherbotschafterin Dr. Margot Käßmann im Radio gehört hatte: vor 17 Jahren durfte ich in Hannover sogar eine "richtige" Twipsy mit dem "Haus mit Herz" fotografieren, das ich Kindern einfach als "eine Schule, die unsere Welt zur Zukunft braucht" erkläre; und ganz tüchtig hätte ich mich heute gefreut, wenn sich jemand in Bremen mit der Barron-Trump-BAKI und Twipsy vor dem Plakat mit der Sonne aus der Bremer Schule 003 fotografiert hätte.Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für KInder (BAKI) seit 1986Unterstützer von BREMEN-TUT-WAS! und GEMEINSAM IN BREMEN