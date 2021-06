Anzeige

17. Juni 2021: 12. Bremer Gipfeltreffen

Nach dem 1. Bremer Gipfeltreffen auf dem Dach des Aalto-Hochhauses könnte das 12. Bremer Gipfeltreffen am "Berliner Bär" unten stattfinden - vielleicht mit der GEWOBAKI (s. GOOGLE) - möglicherweise auch mit Schulkindern, die einem Vertreter der Universität Bremen zum 50-jährigen Bestehen die "Friedenstaube für Menschenrechtsbildung" des Herrn Richard Hillinger überreichen könnten - vielleicht auch im Beisein von Herrn Dirk Rossmann, dem ich ebenfalls eine Bremer Schulkiste schenken durfte anlässlich der Überreichung des Anti-Mobbing Award 2008 aus Berlin; besonders freuen würde ich mich, auf dem "Bremer Platz der Schule" am Welttag zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre 2021 einer Bremer Parlamentsvertreterin oder einem Bremer Parlamentsvertreter das "BAKI-Geschenk für das neue Haus der Bürgerschaft in Bremen" (s. G.) überreichen zu dürfen.

Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R.

Bremer Aktion für Kinder (BAKI)

Gefällt mir