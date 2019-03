Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Bremen 2019

Wer würde denn nicht auch gerne an einem Sonntag shoppen gehen? Die ganze Woche lang war schlechtes Wetter, man kam nie raus, konnte seine Besorgungen bzw. Einkäufe nicht erledigen, da wäre es schon von Vorteil wenn ein Sonntag auch alles geöffnet hätte.

Übersicht Verkaufsoffene Sonntage in Bremen



Da der Sonntag als ein Ruhetag gilt, gehen die meisten Menschen auch zum beten in die Kirche. Außerdem haben dann Geschäfte wie beispielsweise Modeläden, Supermärkte, Kaufhäuser, Elektrofachhandel oder Baumärkte, außer Tankstellen und Bäckereien, für gewöhnlich geschlossen. Da der verkaufsoffene Sonntag ein nicht vorgeschriebener Anlass ist, können Läden selber entscheiden, ob sie öffnen wollen oder nicht. Die Shops haben dann meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Marktsonntag, hat sowohl für Ladeninhaber, aber auch für Berufstätige ein Vorteil. Es wurde festgestellt, dass Shops einen drei- bis fünfmal höheren Umsatz, als unter der Woche, erwirtschaften. Für Berufstätige ist es ein Vorteil, da sie sonntags auch mal mit ihrer Familie, durch die Stadt bummeln können. Bremen gibt es diese Möglichkeit auch dieses Jahr wieder. Wann die speziellen Sonntage sind, erfahrt ihr hier.-14.04.2019 in Bremen-14.04.2019 in Bremerhaven-05.05.2019 in Bremen-05.05.2019 in Bremerhaven-26.05.2019 in Bremen-16.06.2019 in Bremen-16.06.2019 in Bremerhaven-30.06.2019 in Bremen-07.07.2019 in Bremerhaven-14.07.2019 in Bremerhaven-21.07.2019 in Bremerhaven-28.07.2019 in Bremerhaven-04.08.2019 in Bremerhaven-11.08.2019 in Bremerhaven-18.08.2019 in Bremerhaven-25.08.2019 in Bremerhaven-01.09.2019 in Bremerhaven-15.09.2019 in Bremerhaven-29.09.2019 in Bremerhaven-29.09.2019 in Bremen-06.10.2019 in Bremen-06.10.2019 in Bremerhaven-13.10.2019 in Bremerhaven-03.11.2019 in Bremerhaven-03.11.2019 in Bremen