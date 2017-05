Übersicht verkaufsoffene Sonntage Bremen 2017

Wer würde denn nicht auch gerne an einem Sonntag shoppen gehen? Die ganze Woche lang war schlechtes Wetter, man kam nie raus, konnte seine Besorgungen bzw. Einkäufe nicht erledigen, da wäre es schon von Vorteil wenn ein Sonntag auch alles geöffnet hätte.

An einem verkaufsoffenen Sonntag, haben Geschäfte, meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Da die “Teilnahme” an dem Tag freiwillig ist, werden nicht alle Läden geöffnet haben. Normalerweise dürfen in Deutschland Shops, außer Tankstellen und Bäckereien, sonntags nicht geöffnet haben. Am verkaufsoffenen Sonntag, wird eine Ausnahme gemacht, die Termine für verkaufsoffene Sonntage in Bremen könnt ihr hier entnehmen. An dem verkaufsoffenen Sonntag, am 07.05.2017 öffnen die Geschäfte im Ortsteil Osterholz und im Weserpark. Da der 18.06.2017 der letzte Tag des La Strada ist, sind die Läden in der Innenstadt von Bremen offen. Da am 02.07.2017 das Erdbeerfest Habenhausen stattfindet und es die Huchtinger Familientage sind, öffnen die Shops in Kirchhuchting und in Habenhausen. Der Gröpelinger Sommer ist der Veranstaltungsgrund des Marktsonntags am 06.08.2017, in Gröpelingen, der Überseestadt sowie an der Straße "Auf den Delben" und im Ortsteil Industriehäfen. Außerdem gibt es auch am 20. August 2017 einen verkaufsoffenen Sonntag. Der Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag am 01.10.2017 sind die Buspulling-Meisterschaften, der Marathon und das Vegefest. Es kann in Vegesack, der Straße "Zum alten Speicher", sowie in Osterholz und Findorff, geshoppt werden.Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen gibt es hier