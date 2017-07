Europa-BAKI-Initiative 2017 zum G20-Gipfeltreffen in Hamburg auf der Allee der UN-Ziele

Der RADIO-BREMEN-Beitrag "Wo aus Batterien alle rausgeholt wird" (s. http://www.radiobremen.de/fernsehen/buten_un_binne... ) lässt erkennen, dass bis heute nicht alle Gerätebatterien als wertvoller Abfall behandelt werden.

Mit der Europa-BAKI-Initiative möchte ich die Idee von der "Zukunftsgemeinschaft Wirtschaft - Schule" (s. GOOGLE) allen Kindern verständlich veranschaulichen.

Ich erlaube mir deshalb als Lehrer im Ruhestand immer noch wie seit 1986 als Lehrer der Bremer Schule, alle Verantwortlichen um freundliche Unterstützung der Umweltschutzinitative mit der Europa-BAKI zu bitten und danke besonders dem Deutschen Rat für Nachhaltigkeit in Berlin herzlich für die Veröffentlichung der TATENFUERMORGEN-Idee 3237:Erich K.H. Kalkus, Lehrer i.R. seit 1993Bremer Aktion für Kinder (BAKI) seit 1986 *)Unterstützer von BREMEN TUT WAS! und EUROPA TUT WAS!*) http://www.buendnis-toleranz.de/node/166726