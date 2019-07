Vegan-Buddy Infostand beim Herzberg-Festival - ARIWA-Vogelsberg

Donnerstag, 25. bis 28. Juli 2019 ab 10:00 bis 20:00ARIWA - Vogelsberg nimmt mit dem Vegan-Buddy Infostand zu Tierrechten, Tierschutz und veganem Leben am Herzberg-Festival teil.Vegan Buddys: Start-Hilfe vor OrtVegan zu leben ist nicht schwer. In ganz Deutschland gibt es Menschen, die langjährige Erfahrung mit dieser Lebensweise haben und gerne wertvolle Tipps geben: beim Kochen, Einkaufen, Vernetzen und bei der weiteren Informationssuche. Wo gibt es Vegan Buddys in der Nähe? www.vegan-buddy.de

Wer das Leid der Tiere mindern will, muss es für die Menschen sichtbar machen. Mit sorgfältigen Recherchen, sachlicher Information und innovativen Aktionen engagiert sich ARIWA e.V. gegen Verschleierung und Verdrängung - und für die Anerkennung von Tierrechten. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit und praktischer Hilfe für Tiere in Not ist ARIWA e.V. bundesweit mittels vieler Ortsgruppen aktiv. Das Burg-Herzberg-Festival, auch Bonsai-Woodstock genannt, ist ein Musik- und Literaturfestival der Hippie-Kultur im Breitenbacher Ortsteil Gehau. Das Burg-Herzberg-Festival ist mit 12000 Besucher*innen das größte Freiluft-Hippie-Festival Europas.Kontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - Vogelsberg