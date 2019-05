San Francisco Boys Chorus – Sommermusiken Dom zu Brandenburg

Der „San Francisco Boys Chorus“ (=SFBC) ist eine musikalische Einrichtung und Chorschule, die sich durch herausragende Klangqualität und außergewöhnliche musikalische Fähigkeiten auszeichnet. Der 1948 gegründete und international beachtete Chor wurde mit dem Grammy ausgezeichnet und wird seit 1996 von dem künstlerischen Leiter Ian Robertson geleitet. Die engagierten Chor-Mitglieder befinden sich im Alter von 10-13 Jahren. Mit mehr als 200 Chorknaben feierte der SFBC vergangenes Jahr sein 70-jähriges Bestehen.Seit der Gründung hat sich der Chor zu einer angesehenen Bildungs- und Aufführungsorganisation entwickelt, der in mehr als 135 Produktionen in der „San Francisco Opera“ auftrat. Auch mit dem „San Francisco Symphony“ und anderen lokalen Gruppen tritt der Chor regelmäßig auf. Eines der Highlights des Chorus war die Teilnahme an der Präsidentschafts-Einweihungszeremonie 2009 Barack Obamas in Washington DC. Der SFBC singt nun seit über vier Jahrzehnten einmal jährlich in der „SF City Hall“ und wird von den jeweils amtierenden Bürgermeistern seitdem als „Singender Botschafter San Franciscos“ anerkannt.Musikalische Kostprobe: https://vimeo.com/20040452 Musikalische Leitung: Ian RobertsonBegleitung: Franz ZhaoEintritt frei, Spenden herzlich erbeten.Werke von Bach, Charpentier und Mendelssohn sowie Spirituals und Gospels