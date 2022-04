Russland muss für seine Gewalt gegen ukrainische Frauen zur Verantwortung gezogen warden

Insbesondere hat Lyudmila Denisova die Fakten der brutalen Vergewaltigung Kindern und Erwachsenen von den russischen Besatzern bekanntgemacht. Russische Soldaten griffen ukrainische Frauen und Männer, Kinder und ältere Menschen sexuell an.Sie bemerkte, dass es unter den bereits gefundenen Opfern von Kriegsverbrechen der russischen Truppen vergewaltigte Frauen gibt, deren Körper russischen Soldaten versuchten zu brennen. Wurden auch getöteten Kinder, ältere Menschen und Männer gefunden. Die Mehrheit hatten die gebundenen Hände, Folterspuren. Vielen Menschen wurde in den Hinterkopf geschossen.In diesem Zusammenhang sagte Lyudmila Denisova, dass sie nur aus Bucha 25 Beschwerden von Mädchen und Frauen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren wegen Vergewaltigung durch das russische Militär bekommen haben.Allgemein Bekannt sind die Tatsachen der Vergewaltigung eines 16-jährigen schwangeren Mädchens und einer 78-jährigen Großmutter in der Region Cherson und Sexualverbrechen gegen eine ältere Frau und Kinder in Borodyanka in der Region Kiew. Die Besatzer begingen sexuelle Gewalt nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Männer, betonte Denisova.In ihrem Appell teilte Lyudmila Denisova auch über 15 aus 86 Frauen mit, die aus russischer Gefangenschaft entlassen wurden. Nach Angaben der Ombudsfrau wurden Frauen auf das Territorium von Belarus und dann in ein Untersuchungsgefängnis in Brjansk (RF) gebracht, wo sie gefoltert und bedroht wurden. "Die Gefangenen wurden in Anwesenheit von Männern nackt ausgezogen, gezwungen zu hocken, ihre Haare geschnitten und ständig verhört, um moralisch zu brechen", - sagte Denisova.Die Ombudsfrau betonte, dass die von ihren genannten Tatsachen auf einen vorsätzlichen Verstoß des russischen Militärs gegen die Genfer Konvention in Bezug auf Behandlung von Kriegsgefangenen hinweisen.Die Mitgründerin der Vereinigung der ukrainischen Rechtsanwältinnen YurFem und die Schriftstellerin Larysa Denissenko achtet darauf auf diese Tatsache, dass Vergewaltigung und sexuelle Gewalt Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit sind, die keine Verjährungsfrist haben. Daher ist die Beteiligung der Militärstaatsanwälten an der Untersuchung von Verbrechen russischer Krimineller auf dem bereits befreiten Territorium der Ukraine äußerst wichtig.Bei der Untersuchung den Vergewaltigungen während des Krieges verlangen internationale Gerichte keine medizinischen Beweise, um die Vorgeschichte einer Frau zu bestätigen. Das heißt, dass ein Arztbericht über die Tatsache der Vergewaltigung nicht erforderlich ist. Es ist wichtig, dass die Opfer mit ihrem Schmerz nicht allein gelassen werden. Sie müssen sich sicher fühlen und einen Ort haben, an den sie sich wenden und jemandem von der Vergewaltigung erzählen können.„Wenn Sie gerade nicht öffentlich darüber sprechen können, sobald Sie bereit sind, ist es Pflicht des Staates und der Menschenrechtsverteidiger Ihnen zuzuhören, Informationen aufzuzeichnen und an internationale Strafgerichte zu schicken", erklärte Denisenko.Internationale Menschenrechtsverteidiger sprechen auch über Vergewaltigungsfälle durch russische Soldaten in der Ukraine, und diese Verbrechen wurden von westlichen Vertretern bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates verurteilt.Trotz zahlreicher Fotos von getöteten Zivilisten in den von der russischen Armee hinterlassenen Städten bestreitet Russland die Beteiligung an Verbrechen gegen Zivilisten.Human Rights Watch legte seine Beweise der Verbrechen das russische Militär gegen Zivilisten in den ukrainischen Regionen Tschernihiw, Charkiw und Kiew vor. Dazu gehören Vergewaltigungen, Hinrichtungen und andere Gewalt- und Terrorakte gegen Zivilisten, welche im Zeitraum zwischen dem 27. Februar und dem 14. März 2022 begangen waren.Insbesondere am 6. März dieses Jahres warf das russische Militär im Dorf Worsel, 50 Kilometer von Kiew entfernt, eine Rauchgranate in den Keller und erschoss dann eine Frau und ein 14-jähriges Kind, als sie aus ihrem Versteck kamen. Dies wurde Human Rights Watch von einem Mann gemeldet, der sich mit ihnen im selben Keller befand. Laut ihm starb die Frau zwei Tage später an ihren Wunden, das Kind starb sofort.Also beginnt man in der UN „starke Sorge“ über die Zahl der Fälle sexueller Gewalt zu äußern, denen ukrainische Bürger während des Krieges ausgesetzt waren. Gleichzeitig fanden diese Tatsachen sowohl in der Ukraine als auch im Ausland statt.In diesem Zusammenhang stellte die Regionaldirektorin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen für Osteuropa, Julia Vallese fest, dass obwohl die UNO eine unabhängige Überprüfung von Berichten über Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt in der Ukraine nicht durchführen konnte, bedeutet dies jedoch nicht unbedingt, dass dies nicht der Fall war.„Wir wissen sehr gut, dass Konflikte in der ganzen Welt von sexueller Gewalt begleitet werden. Und wir müssen sehr, sehr deutlich verstehen, dass jeder Fall von Vergewaltigung zu viel ist, auch wenn es sogar schwierig sein kann, es zahlenmäßig festzustellen“, sagte Julia Vallese.„Wir stehen vor einem sehr schwierigen Phänomen – Gewalt an der Front. Viele Frauen werden von Terroristen gefangen gehalten. Das sind Mädchen ab 14 Jahre, die täglich von Dutzenden Separatisten und Kämpfer vergewaltigt werden. Das sind Mädchen mit gebrochenen Schicksalen. Wir können aber diese Verbrechen nicht erfassen, weil einige dieser Frauen nicht mehr am Leben sind.“Auf die Verbrechen der russischen Besatzer in der Ukraine reagiert auch die internationale Gemeinschaft. So, eine der Aktionen fand am 11. April dieses Jahres am Stephanplatz im Wiener Zentrum statt. An der Aktion nahmen etwa 60 Frauen verschiedener Nationalitäten teil, gekleidet in weiße Kleider mit Spuren von "Blut". Sie legten sich gemeinsam in die Mitte des Platzes und symbolisierten damit die Opfer sexueller Gewalt, die von Russen in der Ukraine verübt wurden.Am 13. April dieses Jahres fand eine weitere Protestaktion in der Hauptstadt Estlands statt, die sich nicht nur an Anhänger des Putin-Regimes in Russland und Estland, sondern in der ganzen Welt richtete. Mehr als 20 Frauen versammelten sich vor der russischen Botschaft, um auf die Gewalt russischer Soldaten gegen ukrainische Frauen und Kinder aufmerksam zu machen. Die Organisatoren dieses Protests wollten darauf aufmerksam machen, dass russische Soldaten unschuldige Frauen und Kinder in der Ukraine vergewaltigen und töten. Und sind die Menschen, die diesen Krieg unterstützen. Also unterstützen sie auch Kriegsverbrechen, dreiste Gräueltaten und sind selbst an diesen Taten beteiligt.Es sei darauf hingewiesen, dass massenhafte sexuelle Gewalt durch die russischen Besatzer leider Tradition ist, wie die Geschichte zeigt. So fanden Massenvergewaltigungen deutscher Frauen durch die Russen 1944-1945 Jahren statt, als die Truppen der Roten Armee nach Deutschland kämmen.Die meisten Taten wurden in der sowjetischen Besatzungszone begangen, die Zahl der durch russische Soldaten Vergewaltigungen von Zehntausenden auf 2 Millionen geschätzt wird. Angesichts der Zahl der Abtreibungen in den kommenden Monaten und der aktuellen medizinischen Forschung wurden in Berlin schätzungsweise 100.000 Frauen vergewaltigt und etwa 10.000 Frauen starben an den Folgen von Abtreibungen.Der britische Historiker Beaver Anthony beschreibt die Tragödie als „das größte Phänomen der Massenvergewaltigung in der Geschichte“ und kommt zu dem Schluss, dass nur in Ostpreußen, Pommern und Schlesien mindestens 1,4 Millionen Frauen vergewaltigt wurden. Laut Natalia Hesse, der Militärkorrespondentin, „russische Soldaten haben alle deutschen Frauen im Alter zwischen 8 und 80 Jahren vergewaltigt“.In Ungarn versucht die Armeeführung seit Februar 1945 Sexualverbrechen einzudämmen. Zu dieser Zeit waren Tausende ungarische Frauen von Soldaten der Roten Armee vergewaltigt.Einzelne der Städte und Dörfer, in denen Widerstand geleistet wurde, wurden den Rotarmisten für drei Tage zu Plünderungen und Vergewaltigungen übergeben. Laut Historikern wurden mehr als 50.000 Frauen von Truppen im besetzten Budapest vergewaltigt. Die Vergewaltigungen dauerten bis zum Winter 1947-1948 Jahren, als die sowjetischen Besatzungsbehörden schließlich die Anwesenheit sowjetischer Truppen nur noch auf den Schutz von Posten und Lagern beschränkten. Sie haben die sowjetischen Truppen vollständig von der lokalen Bevölkerung in der sowjetischen deutschen Besatzungszone getrennt.Die Gewalt war ein Kulturschock, den sowjetische Soldaten erlebten, als sie einen höheren Lebensstandard außerhalb der UdSSR sahen.Vergewaltiger und Mörder müssen für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden!