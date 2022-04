Russland kidnappt ukrainischen Kinder

Während der großangelegten Invasion tritt Russland die grundsätzliche Kinderrechte auf Leben und Sicherheit über. Im Gefolge von Raketen- und Panzerangriffen auf die Wohnhäuser töten Russen die Eltern und stehlen ukrainischen Kinder in den vorübergehenden besetzten Gebieten der Ukraine. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3452787-deniso... ). Das sind Waisenkinder sowohl als auch solche, die Eltern haben. Im 21. Jahrhundert stiehlt Russland die ukrainischen Kinder und schiebt sie zwangsweise in die russischen Regionen Wladimir, Omsk und Tscheljabinsk sowie nach Sachalin ab. Einige der Kinder wurden aus Mariupol nach Donezk und dann nach Taganrog umgezogen. Gleichzeitig versuchen die Russen, die sich illegale Abschiebung Kindern mit Betreuung ukrainischen Waisenkinder rechtfertigen, die die Ukraine verlassen haben. Allerdings am 24 und 25 Februar wurden alle Waisenkinder jedoch zusammen mit den Waisenhäusern aus Mariupol evakuiert.Kreml macht wieder ähnlich das Szenarium des 2014 Jahres, als hunderte Kinder mit putins Propaganda sogenannten "der Zug der Hoffnung" aus Krim zwangsweise für ihre Kindesannahme nach Russland abgeschoben wurden. Und wir erinnern, dass Russland aus diesem Grund aus dem Europäische Netzwerk der Ombudsmann für Kinderrechte (ENOK) ausgeschlossen wurden.Derzeit bearbeitet die russische Staatsduma auf Initiative Putin die Gesetzesänderungen zur Vereinfachung des Adoptionsverfahrens. Das bedeutet, dass sie haben vor, junge Ukrainer ohne " unnötige" Kontrolle und Rechtsnorme überstellen, um den Ort und die Einzelheiten des Aufenthalts illegale abgeschoben Kinder zu verdecken.Wenn diese Gesetzesinitiative umgesetzt wird, wird es fast unmöglich die Familie zu wechseln und die Kinder in die Ukraine zurückzubringen. Noch mehr diese werft die Gesetze der Ukraine auf, die ein spezielles Verfahren für die Adoption ukrainischer Kinder von Fremden nach der Vereinbarung mit dem Nationalen Sozialdienst der Ukraine bestimmt.Solche Taten des Krems sind ein grober Verstoß die Artikeln 7 und 21 der UN-Kinderrechtskonvention sowie des Artikels 49 der Genfer Konventionen zum Schutz Zivilpersonen in Kriegszeiten, die die individuelle und massierte Zwangsumzüge oder Deportation verboten.Das schrecklichste ist jedoch, dass die Russen die ukrainischen Kinder als "lebenden Schutzschild" gegen die ukrainischen Streitkräfte verwenden.Also am 11. April zwangen die Besatzer in Volnovakha die Schüler zur Schule zurückkehren. Obwohl die Kämpfe fanden sehr nahe statt, bei denen die Kinder nach dem humanitären Völkerrecht besonders sorgfältig geschützt werden müssen.Nach Angaben des Zentrums der Bekämpfung von Desinformation beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat nutzt Russland abgeschobene Kinder aus der Ukraine für Propaganda und Fälschungen. Die Kreml- Medien senden Interviews über abgeschobene Kinder aus der Ukraine, die von der Propaganda als Spione in einer " Sonderoperation" bezeichnet werden. Insbesondere verbreiten sie Desinformationsmaterial darüber, wie das ukrainische Regime, das das Dritte Reich nachahmt, Kinder in den Kampf schickt. Putins Propaganda nutzt angeblich Interviews mit ukrainischen Kindern. Die Materialien enthalten bedeutungslose Zitate, außerdem falsche Psedo-Journalisten sagte, "diese Kinder seit dem Anfang die Spezialoperation als Spione in der Ukraine arbeiten". Russland verwendet die ukrainischen Kinder im Informationskriegs. Das ist eine weitere grobe Verletzung des Völkerrechts. Außerdem plant Russland auf staatliche Ebene spezielle Lager für abgeschobene Kinder bilden, um russische Sprache zu lernen. Sie werden für Kinder ernennen, die die Sprache des Angreifeslanges schlecht weißen und in russischen Schulen nicht lernen können.Gleichzeitig weisen viele Experten auf folgende Ziele der illegalen Abschiebung der ukrainischen Kinder hin, die Russland verfolgt:- Ausbildung und Vorbereitung die menschlichen Ressourcen für die russische Machtabteilungen;- Lösung eigene demokratischen Probleme;- Schaffung eine Reserve von ideologische "verarbeitet", "richtiger" Ukrainer, die sich weiter an der Bildung von Besatzungsstellen in den besetzten Gebieten anziehen wird.