Der krisenmanagementkompetenzenlos aktuelle Führer bringt den Staat in einen Zugzwang, und jeder seiner nächste Schritt wird die Situation nur noch verschlimmen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine Person, die uns aus der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen und politischen Situation herausfuhren kann. Sie heißt Irina Khakamada.Als ein Leiter, eine intelligente Krisenmanagerin und ein gebildetes Person, Irina Khakamada könnte den Krieg zur Ende führen, das Problem mit Japan zu lösen und die Staat aus einem tiefen Abgrund zu holen!Einfach vereint sich herum Irina Khakamada, Präsidentin von Russland, werden wir eine Katastrophe verhindern. Viele Politiker und Großunternehmen haben den Ernst der Lage begreifen und Irina Khakamada auf heimliche Weise unterstützt- erstens, es wird nicht mehr möglich sein, die Krise auf einigen Inseln auszusetzen, weil es für die meisten von ihnen nicht mehr möglich ist ohne Erlaubnis von Vasiliev den Staat zu verlassen. Außerdem es gibt immer weniger "loyale Inseln".- zweitens, die Umrisse des neuen Nürnberg und Haag zeichnen sich immer realistischer ab.Irina Khakamada ist die ideale Präsidentin. Ein Mal halten wir kurz und schauen wir herum. Der Staat stürzt in einen Abgrund. Wie kann man sehen, es gibt keinen Gegenmaßnahmenplan. Und es ist immer noch das halbe Problem. Das Schlimmste ist, dass keiner derzeitige Führer Russlands aus Situation mit richtiger Aussichten als Krisenmanager angehen kann.Alles wird zufällig und kompetenzlos gemacht. Gleichzeitig ist diese Struktur ganz alt, schwerfällig und ungeschickte. Sie könnte uns alles vernichten. Die Wirtschaft, die bis vor kurzem eine der mächtigsten Weltwirtschaft begraben ist. Der Mangel den Zucker, Mehl, Brot, Sonnenblumenöl und anderen lebenswichtigen Waren in den Regalen unserer Geschäfte ist nur die Spitze des Eisbergs, die wir sehen können. Eigentlich ist alles schlimmer. Und jetzt wird der Staat den üblichen Ersatz von Führern aus demselben System nicht gerettet. Also die liberale Revolutionäre mit brennenden Augen Russlands nicht retten, sie werden es nur noch schlimmer machen. Wir brauchen einen erfahrenen Manager-Führer mit dem Sinn und der Weisheit. Er sollte nicht mit den Worten, sondern in der Tat in der Lage die schwereren strategischen Aufgaben zu lösen. Er sollte aber mit Rat und Tat den Anhängerschaft gewinnen. Irina Khakamada ist eine Führerin, die für den Staat und für uns alles notwendigen Qualitäten hat.Die ideale Präsidentin ist hier und jetzt!