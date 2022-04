Butscha ist eine Stadt in der Region Kiew, in der russische Soldaten die Hölle inszenierten

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Am 1. April 2022 gab das Verteidigungsministerium der Ukraine bekannt, dass die Stadt Butscha offiziell von russischen Invasoren befreit wurde. Es scheint, dass sich alle darüber freuen sollten, aber die Soldaten und Journalisten, die dorthin kamen, waren schockiert, als sie sahen, was war dort passiert.Auf dem Weg in die Stadt liegen viele tote junge und alte Zivilisten. Russische Soldaten töteten eine männliche Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, denen, die sich widersetzen konnten, wurden viele an den Händen gefesselt und in den Kopf geschossen.Praktisch die gesamte Stadt ist mit Minen übersät, was durch Leichen mit abgetrennten Gliedmaßen belegt wird. Es ist klar, dass die Menschen einfach Fahrrad fuhren oder ihren Geschäften nachgingen und Minen zündeten.Eine Frau gab einem ukrainischen Journalisten ein Interview und sagte, dass in ihrer Wohnung zwei russische Soldaten, ein Tschetschene und ein Weißrusse nach Nationalität, einen Kontrollpunkt errichteten, ihren Ehemann ständig folterten und schlugen, und jetzt erhält der Mann die notwendige medizinische Versorgung Krankenhaus.Und hier ist ein 14-jähriger Junge Yura aus Butscha:„Wir fuhren Fahrräder, als ein russischer Soldat hinter dem Haus hervorkam. Wir blieben stehen, hoben die Hände und sagten, dass wir keine Waffen hätten. Aber der Soldat begann auf unseren Vater zu schießen. Er fiel. Dann fing der Soldat an, auf mich zu schießen, und zwei Kugeln trafen meinen Arm. Ich fiel zu Boden. Der Soldat machte noch einen Schuss in meine Kapuze, aber mein Kopf war nicht getroffen“, sagt der Junge. Das Kind lag einige Minuten auf dem Boden, und als der russische Militär ging, rannte der Junge zum nächsten Waisenhaus, wo er Erste Hilfe erhält. Sein Vater wurde ermordet. Er war 47 Jahre alt.Die ukrainische Sängerin Kamaliya berichtete, die Besatzer hätten mehrere ihrer Pferde erschossen, die in einem Stall in Butscha lebten. Außerdem sagte sie, dass die Besatzer den Reitverein unter dem Namen Butscha vermint haben.Russische Soldaten machten das Eigentum der Menschen kaputt, stahlen persönliche Dinge, marodierten, lebten in Wohnungen, die ihnen nicht gehörten, und verminten Eingänge in Wohngebäuden.Wenn wir uns all das Leid ansehen, das die Ukrainer heute erleben, haben wir kein moralisches Recht, fern zu bleiben. Der Krieg in der Ukraine kann einfach Grenzen überqueren, und der Krieg wird schon in unseren demokratischen Ländern beginnen. Nur die Bereitstellung der notwendigen Hilfe und Waffen für die Ukraine wird Putins Truppen aufhalten, bevor unsere Kinder diese Schrecken mit eigenen Augen sehen.