Buchbesprechung: Wer schweigt, stimmt zu

Dem Titel können politisch denkende Mitbürger zustimmen, wenn Mit- und Selbstverantwortung gesehen wird.

Die Autorin zeigt Ihre Belesenheit und reiht viele Argumente aneinander, die mit- und gegeneinander abgewogen werden müssen. Die Politologin zeigt die Diskrepanz zwischen Berichterstattung und Realität bildhaft auf, wenn Sie zum Beispiel im Blick auf Corona schreibt: Mit Klatschen die Elefanten vertreiben.Ein Hauptaugenmerk von Frau Professorin Ulrike Guérot sind die sprachlichen Umdeutungen in der Politik, in Gesetzen, in den Medien. Einsichtig wird es bei dem geforderten „Sozial distancing“. Sozial ist man in der Gemeinschaft und nicht in der Distanz. Ist eine neue „Un“Solidarität gefordert.Die Erwartungen an das Buch sind groß. Die Abhandlung eignet sich zur theoretischen Auseinandersetzung. Die Sicht für und aus der Gemeinschaft kommt zu kurz und verlangt die weitere Auseinandersetzung der Intellektuellen, wenn sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, im der gesellschaftlichen Diskussion geschwiegen zu haben.Über den Zustand unserer Zeit. Und darüber, wie wir leben wollen.Seitenzahl: 144Ausstattung: Hardcover ohne SchutzumschlagAuch als E-book erhältlich.