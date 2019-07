Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen

Bonn : Sankt Paulus |

„Die selbstverständlichen Benachteiligungen, die Ignoranz, die Arroganz, die sich als Demut tarnt, das Nicht-Ernst-nehmen, nur weil das gegenüber eine Frau ist. Würde man so handeln und reden, weil dieses Gegenüber eine dunkle Hautfarbe hat, dann wäre man Rassist. Handelt und redet man so, weil das Gegenüber eine Frau ist, was ist man dann? Katholisch.“ (Christiane Florin). Als Papst Franziskus im Frühjahr 2016 ankündigte, eine Kommission zu berufen, die die Rolle von Diakoninnen in der Kirchengeschichte untersuchen solle und prüfen solle, ob es dieses Amt heute wieder geben könne, war das Medienecho sehr groß! Christiane Florin erzählt in ihrem Buch, was Frauen in der Kirche erleben, wenn sie Fragen stellen oder gar Forderungen. Sie deckt auf, was all das vermeintlich rein Innerkirchliche mit einer weltweiten antifeministischen Entwicklung zu tun hat. Denn diejenigen Kleriker und Nicht-Kleriker, die sich so unangepasst wähnen, weil sie bei gleicher Qualifikation Männer bevorzugen, sind global gesehen ziemlich konforme Gestalten.

Der Abend mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Christiane Florin widmet sich der grundsätzliche Fragen, wie Frauen in der Kirchenwelt vorkommen und wie mit Blick auf eine sich stark verändernde Institution Kirche damit umzugehen ist.

Reihe: Forum Pauluskirche. Kooperation Kirche St. Paulus

Di 10.9.2019 │ 19.30-21.45

Dr. Christiane Florin

1 x 3 Ustd.

Kirche St. Paulus, Siegburger Str. 75, 53225 Bonn-Beuel