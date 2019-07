Theatergespräche über Gott und die Welt

Bonn : schauspielhaus |

Die Räuber

von Friedrich Schiller

Die zwei Söhne des Hauses Moor begehren gegen die väterlichen Machtstrukturen auf. Während der Student Karl mit seinen „Räubern“ in den Wäldern für Umverteilung und Gleichberechtigung kämpft, versucht sein Bruder Franz im väterlichen Schloss, die alleinige Macht an sich zu reißen. Zwischen beiden steht Amalia, von Karl verlassen, von Franz bedrängt und selber nach Emanzipation ringend. Der Familienstreit der Moors wird bei Schiller fast ein Jahrzehnt vor der Französischen Revolution zu einem Sinnbild für einen gesellschaftlichen Konflikt, dem Revolutionen folgen werden.

Mitglieder des Ensembles, Pfr. Martin Engels, Dr. Johannes Sabel

So 1.3.2020, 18:00 Uhr (Aufführung), im Anschluss Theatergespräch

Schauspielhaus, Am Michaelshof 9, Bad Godesberg