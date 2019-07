Theatergespräche über Gott und die Welt

Bonn : schauspielhaus |

Der eingebildete Kranke

Komödie von MOLIÈRE

Argan ist ein geduldiger Patient: Er leistet allen Anordnungen seines bisher behandelnden Arztes Purgon widerspruchslos Folge und führt sie umstandslos aus. Dem Arzt selbst kommt dieser Zustand sehr gelegen, denn er verschreibt seinem gefügigen Patienten überflüssige Behandlungen gegen überteuerte Rechnungen. Nun hat sich Argan in die Idee verstiegen, dass seine Tochter Angelique den Thomas Diafoirus heiratet, einen frisch gebackenen Doktor der Medizin. Denn dann, so sein Plan, könnte er seine zahllosen Zipperlein kostenlos von seinem Schwiegersohn behandeln lassen. Angelique ist jedoch in Cléante verliebt und Argan wird zum Tyrannen seiner Tochter und zum Werkzeug seiner erbschleichenden zweiten Frau Belinde, die er prüfen will, indem er sich tot stellt. Doch abergläubisch wie er ist, fürchtet er, dass das Totspielen seiner Gesundheit schaden könnte. Verschiedene Intrigen werden veranstaltet und diverse Quacksalbereien sind nötig, vor allem von der schlauen Hausangestellten Toinette, bevor die Liebenden zueinander finden, alle Leichenfledderer und Erbschleicher vertrieben sind und Argan am Ende zu seinem eigenen Arzt promoviert.

Mitglieder des Ensembles, Pfr. Martin Engels, Dr. Johannes Sabel

So 26.1.2020, 18:00 Uhr (Aufführung), im Anschluss Theatergespräch

Schauspielhaus, Am Michaelshof 9, Bad Godesberg