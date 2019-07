Jugendseelsorge heute – passen Jugend und Kirche noch zusammen?

Bonn : Katholisches Bildungswerk |

Ein Jahr nach der großen Synode in Rom lohnt sich noch einmal ein Blick auf die Situation der Jugendseelsorge in unserem Land und Erzbistum. Hat das Treffen „was gebracht“? Wollen junge Menschen eigentlich überhaupt noch mit Kirche in Berührung kommen, nach all dem, was im vergangenen Jahr zu hören und zu lesen war? Was haben wir überhaupt noch glaubhaft anzubieten? Gedanken zu einem komplexen Thema. Kooperation: Ökumenisch-Theologischer Gesprächskreis Bonn, Ev. Forum Bonn

Pfarrer Tobias Schwaderlapp, Diözesanjugendseelsorger

28. 8. 2019, 19.30 – 21.15 Uhr

Kath. Bildungswerk Bonn, Haus B (Saal), Kasernenstraße 60, Bonn