Facebook: Mit Erfolg!

Bonn : Katholisches Bildungswerk |

Termin: 20. SeptemberZeit: 18-22 Uhr

Ort: Medienwerkstatt

Referent: Stefan LestingTN-Gebühr: 30 €

„Ständig poste ich, aber meine Likes kann ich an einer Hand abzählen.“ Kann passieren! Und wir wollen in diesem Kurs herausfinden, woran das liegen könnte. Was unterstützt der Facebook-Algo-rithmus, was bremst er? Welche neuen Formate stehen zur Verfügung? Funktioniert das Netzwerk nur noch als Privatperson, oder was muss ich als Medienmacher beachten, um Geschichten und„Stories“in meiner Community zu platzieren? Nach diesem Kurs wird man mit seiner Facebook-Zeitbewusster und effizienter umgehen.