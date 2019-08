ENKELTAUGLICH LEBEN

Bonn : Pfarrzentrum Heilig Gest |

Das Spiel, das Ihre Welt verändert



Sie möchten Ihr Leben nachhaltig gestalten? In einer Gruppe mit Gleichgesinnten geht das! Durch den Kurs begleitet ein(e) ausgebildete(r) Spielleiter/in und von Treffen zu Treffen wetten Sie, was Sie bis zum nächsten Mal in Ihrem Leben ändern wollen. Egal ob ein kleines Vorhaben ist, wie etwa zu einer ethisch orientierten Bank zu wechseln – oder ein großes: Sie steigen für einen Monat auf eine vegane Ernährung um, jede Wette ist willkommen. Zugleich erfahren Sie, wie es Ihren Kurspartner ergeht, Sie erhalten von Ihnen viele Anregungen, was alles möglich ist, und Tipps, wie sie praktisch umsetzbar sind. Der spielerische Ansatz des Kurses unterstützt jeden Einzelnen bei der Umsetzung des Vorhabens. Gemeinsam macht es Spaß und am Ende gewinnen alle.

Am Info-Abend werden Sie über das Konzept des Kurses informiert und können inhaltliche wie organisatorische Fragen klären.



6 Termine 19.30-21.45 Uhr (6x3) Ustd. + 1 Infoabend am 15.11.2019

Kursbeginn: 06.12.2019, weitere Termine 17.01.2020, 14.02.2020, 13.03.2020, 08.05.2020.

Ort: Pfarrzentrum Heilig Geist, Kiefernweg 22, 53127 Bonn



Anmeldung: Kath. Bildungswerk Bonn, Herrn Jürgen Saile, 0228/42979-0 oder saile@bildungswerk-bonn.de