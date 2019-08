Ehe wir uns trauen

Bonn : Katholisches Bildungswerk |

Tagesseminar zur Ehevorbereitung

Sie haben sich entschieden, kirchlich zu heiraten. Sie suchen eine Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen und mit anderen Paaren ihre kirchliche Hochzeit vorzubereiten. Sie beschäftigen sich mit der Frage, worin das Besondere einer sakramentalen Ehe besteht. In unseren Ehevorbereitungsseminaren bieten wir Ihnen Gelegenheit, in guter Atmosphäre Ihre Themen und Fragen anzusprechen. Elemente des Tages sind u.a.:

Die eigene Beziehung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Blick nehmen. Ehe als Sakrament Inhalt und Bedeutung des Eheversprechens Gestaltung der kirchlichen Feier Verschiedene Methoden begleiten Sie durch den Tag.

Referentinnen: Sabine Gerhard, Helga Bleser (Gemeindereferentin)

Sa., 31.08.2019, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: Kath. Bildungswerk Bonn, Haus C - Seminarraum, Kasernenstraße 60, 53111 Bonn

Gebühr: 17,50 €

Anmeldung: Kath. Bildungswerk Bonn, 0228/42979-0, info@bildungswerk-bonn.de

Weitere Seminartermine in 2020:

Sa, 18.1.2020, 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Ort: Kath. Bildungswerk Bonn, Haus C - Seminarraum, Kasernenstraße 60, 53111 Bonn

Veranstaltungsnr.: 6400002



Sa, 1.2.2020, 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Ort: Kath. Bildungswerk Bonn, Haus C - Seminarraum, Kasernenstraße 60, 53111 Bonn

Veranstaltungsnr.: 6400003



Sa, 16.5.2020, 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Ort: Kath. Bildungswerk Bonn, Haus b – Saal,, Kasernenstraße 60, 53111 Bonn

Veranstaltungsnr. 6400004



Sa, 5.9.2020, 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Ort: Kath. Bildungswerk Bonn, Haus C - Seminarraum, Kasernenstraße 60, 53111 Bonn

Veranstaltungsnr. 6400005