Die Enzyklika ‚Laudato Si‘ - eine heilsame Provokation

Seit Wochen beflügelt die Schwedin Greta Thunbergs die weltweite Umwelt-Kampagne ‚#FridaysForFuture‘. In der eigenen Kirche bisher wenig beachtet hatte auch Papst Franziskus seine brennende Sorge um die Schöpfung in seinem Schreiben ‚Laudato Si‘ veranschaulicht. Mit seiner damit verbundenen Kritik an der Weltwirtschaftsordnung, sowie seinen Gedanken zu einer notwendigen Kehrtwende hat er unter Fachleuten eine internationale Debatte ausgelöst. Die Enzyklika, die an alle Menschen guten Willens gerichtet ist will aber auch im Geist des Hl. Franziskus die ‚Gläubigen‘ wachrütteln und macht deutlich, wie Glaube und Weltverantwortung vernetzt sind.

Reihe: Forum Albertus Magnus. Kooperation: Kath. Kirchengemeinde St. Martin und Severin

Mi 09.10.2019 │ 19.30-21.45 Uhr

P. Prof. Dr. Johannes B. Freyer OFM, Bonn

1 x 3 Ustd.

Pfarrzentrum St. Martin, Klosterbergstr. 2a, Muffendorf