CHARLES BUKOWSKI - DER "DIRTY OLD MAN" GASTIERT IN BONN

Bier Tasting mit gespielter Lesung in der CRAFTQUELLE Bonn.

"Wenn morgens das erste Bier drinbleibt, kann der Tag ganz gut werden!"Nach diesem Motto lebte und arbeitete der amerikanische Undergroundsachriftsteller(1920 - 1994). Seine Gedichte und Kurzgeschichten muss man lieben oder man findet sie schlichtweg zum Kotzen: Einen Mittelweg gibt es nicht!Seine Sprache ist bizarr, brutal, sexistisch, IRRwitzig komisch und todtraurig schön. Sie erzählt von den Huren und Säufern, von den Pennern und Ausgestoßenen, von den ewigen Verlierern auf dem "American Way Of Life".Seine Texte werden präsentiert von dem Schauspieleraus Hannover. Er verkörpert den Ausnahmepoeten an diesem Abend, erihn, als wäre er Bukowskis Reinkarnation!Biertasting und Lesung - wo könnte ein solcher Abend wohl besser stattfinden,als in demDie Vorstellung am Freitag, dem 15. 11. ist bereits ausverkauft. Für den Zusatztermin am 16. 11. gibt es noch Tickets.Deshalb unbedingt vorab vewrbindlich verbindlich reservieren über die Website:www.craft-quelle.de info@craft-quelle.de