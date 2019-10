Sonntag 20. Oktober: Führung Schwarzbrennereien in Bönnigheim

Das Schwäbische Schnapsmuseum Bönnigheim besitzt die größte Museumssammlung von selbstgebauten Schwarz- bzw Geheimbrennereien in Deutschland.Bei einerwerden die abenteuerlichen Konstruktionen vorgestellt.In der Not der Kriegs- und Nachkriegszeit war Schnaps ein begehrtes Zahlungsmittel. Deshalb wurde dieser in selbergebauten Apparaten hergestellt. Da wird die Bremsleitung eines Panzers zur Kühlschlange und selbst die Bettflasche muss herhalten. Selbst im Gefängnis wurde gebrannt, wobei ein Plastikkanister als Brennblase diente. Mit viel Fantasie und Fähigkeit wurde aus allem, was zur Verfügung stand, das eigene Brenngerät hergestellt.Eintritt: frei