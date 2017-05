SÜDAFRIKA zu GAST in Bockenem

Bockenem : St. Pankratiuskirche |

Südafrikanische Martin Luther Kantorei zum 500jährigen Reformationsjubiläum in Deutschland



Zum 5. Mal kommt nun schon die Martin Luther Kantorei (MLK) aus der nördlichsten südafrikanischen Provinz Limpopo zu uns in die Region.

Wer die Kantorei live erleben möchte, hat bei dem Gemeinschaftskonzert mit der Gospel Unity, Bockenem am Donnerstag, den 1. Juni 2017 um 19:30 Uhr in der St.Pankratius-Kirche in Bockenem die Gelegenheit dazu. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Reisekasse wird gebeten.

Einlass ist um 19 Uhr.

Zum Repertoire gehört geistliches und weltliches Liedgut aus Afrika und Europa, überwiegend in den Stammessprachen, aber auch auf Englisch, Deutsch und Lateinisch.

Der Chor wurde im 500. Geburtsjahr Martin Luthers (daher der Name) 1983, also noch in der Zeit der Apartheid in Südafrika, von dem Pastor Mokebe Mminele gegründet.

Sein Nachfolger Ephraim Bashele führt nun schon lange die Arbeit weiter und sorgt für die kontinuierliche Entwicklung des Chores.

Auch wenn die rund 40 Mitglieder teilweise 2-3 Autostunden voneinander entfernt wohnen, treffen sie sich einmal monatlich für ein intensives Probenwochenende in dem Township Lebowakgomo. Durch mehrere Tourneen rund um das südliche Afrika und Europa pflegt der Chor Partnerschaften auf der ganzen Welt. Die Verbindung zu der Hildesheimer „Aktion Bundesschluss“ –Gruppe besteht schon seit mehr als dreißig Jahren. Hieraus entstand auch die Idee des Projektchores „join hands“, der 2011 zu einer Begegnungs- und Konzertreise nach Südafrika aufbrach. Im Jahr 2013 folgte er der Einladung zum 30jähirgen MLK-Bestehens ebenfalls nach Limpopo.

Nachdem die Martin Luther Kantorei das letzte Mal vor 6 Jahren in Deutschland war, hat sie nun das 500jährige Reformationsjubiläum zum Anlass für einen erneuten Besuch gewählt.

Neben weiteren Stationen wird MLK an dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin/Wittenberg teilnehmen und anschließend vom 28. Mai bis zum 4.Juni 2017 zu Gast in Hildesheim sein.

Die afrikanischen Sängerrinnen und Sänger werden alle privat in Familien u.a. auch in Bockenem untergebracht. Denn Begegnung steht auch dieses Mal wieder im Vordergrund. Neben den gemeinsamen Chorproben stehen für diese Woche auch Ausflüge, Besuche von Schulen und anderen sozialen Einrichtungen auf dem Programm.

Die Gospel Unity – Bockenem freut sich besonders, gemeinsam mit dem Chor in Bockenem auf der Bühne zu stehen. Unter der Leitung von Ulrike Bourehil und Gennady Plotnikov tragen die Sänger

amerikanische und europäische Gospels und Spirituals vor.

Das Konzert wird durch die Bürgerstiftung Bockenem finanziell unterstützt.

Wer die Gospel Unity in einem weiteren Konzert erleben möchte, kann am 9.6. nach Mechtshausen in die St. Nicolai-Kirche nach Mechtshausen bei Seesen kommen oder zum „Udo-Jürgens“-Open-Air am 10.6. auf den Marktplatz nach Bockenem. Dort treten die Sänger als Vorgruppe auf.

Ebenfalls im Juni kommt ein weiterer südafrikanischer Chor zu Besuch nach Hildesheim und wird mit einem Konzert in Bockenem zu sehen und zu hören sein.

Es ist was los in Bockenem.