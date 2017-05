Offener Gospelworkshop mit Tine Hamburger in Bockenem

Bockenem : evangelisches Gemeindehaus |

HERZLICHE EINLADUNG ZUM MITMACHEN, SINGEN, GROOVEN, NEUES-LERNEN



Am Wochenende 12./13. August geht es los.

Die Gospel Unity-Bockenem veranstaltet ihren ersten offenen Workshop zusammen mit der erfahrenen Chorleiterin Tine Hamburger.

Schon lange besteht eine intensive Freundschaft zu Tine Hamburger und die gute Erfahrung auf einer Chorfreizeit, ließ die Idee zu diesem Workshop reifen.

Die leidenschaftliche Sängerin und erfahrene Chorleiterin Tine Hamburger hat für diesen Workshop die unterschiedlichsten Gospels im Gepäck. Mal mit Noten, mal mit Texten oder auch auswendig können diese erlernt werden. Mit einer professionellen Klavierbegleitung bekommt der Workshop-Chor tatkräftige harmonische Unterstützung und den richtigen Groove.



Treffen ist am Samstagmorgen um 9 Uhr im Gemeindehaus, Am Papenberg 2. Den Abschluss bildet am Sonntag ein gemeinsamer Gottesdienst mit den neuen Liedern in der St. Pankratius Kirche um 17 Uhr.



Die Gospel Unity Bockenem übernimmt die Organisation. Die Anmeldung kann per Mail (unityausBockenem@gmail.com) oder schriftlich (Susa Baumann-Ringewaldt, Nordwall 6, 31167 Bockenem) erfolgen.

Kosten für Frühbucher bis 30.06. 2017 betragen 60 € (danach 65€).

Gern verschickt der Chor einen Flyer, in dem Näheres zu Ablauf, Kontonummer etc. steht. Bitte per Mail anfordern.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Wir freuen uns auf EUCH!

Seid herzlich willkommen und meldet euch bald an.

Mit herzlichen Grüßen

Eure Gospel-Unity aus Bockenem