"Dramatischer Insektenschwund in Deutschland"

so oder so ähnlich titelten in den letzten Tagen viele Artikel in Zeitschriften, Zeitungen sowie im Internet. Auch in Funk und Fernsehen war dies ein Thema. Ein Thema, welches teils zu heftigen Diskussionen und Schuldzuweisungen geführt hat. An bis zu 63 Orten im Bundesgebiet - darunter auch Naturschutzgebiete! - sollen Forscher einen Rückgang der Insektenpopulation um durchschnittlich 76% festgestellt haben.Als vom CSU Ortsverband Bobingen seine Informationsveranstaltung zum Thema "Bienen - Wie wichtig sind sie für uns Menschen?" geplant wurde, war noch nicht bekannt, wie dramatisch die Situation sein soll.Bienen sind nicht nur die Produzenten des köstlichen Honigs, sondern sind auch wichtig für unser gesamtes ökologisches System. Wie wichtig , so die Ortsvorsitzende Miriam Streit, können alle Interessierte, die hierzu herzlich eingeladen sind, im Rahmen des Vortrags, zu dem als Referent der staatliche Fachberater für Bienenzucht Herrngewonnen werden konnte, erfahren. Die Veranstaltung findet amim(für´s Navi für diejenigen, die es nicht kennen: Pestalozzistraße 6, 86399 Bobingen) statt.