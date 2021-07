LPV-Kindersafari: Stadtpark-Rallye

Bobingen : Parkplatz gegenüber dem Schwimmbad |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Samstag, den 31. Juli von 10.00 – 12.30 Uhr eine Rallye im Singoldpark in Bobingen mit kniffligen Rätseln, Spaß und Spielen rund um die Natur. Erforscht werden die krabbelnden, kriechenden, schwirrenden, quakenden und plantschenden Bewohner des Parks. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber dem Schwimmbad in der Parkstraße in Bobingen. Es wird darum gebeten, Brotzeit und Getränke mitzubringen und auf wettergerechte Kleidung sowie Sonnen-, Insekten- und Zeckenschutz zu achten. Anmeldungen sind bis 29. Juli per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Kinder ab 6 Jahren und Familien geeignet. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.