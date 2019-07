Seemanns-Chor Auf großer Fahrt

Bis zur Nachbarstadt Bobingen sind es zwar keine 10 Kilometer und die Singold wäre bereits für eine normale Schifffahrt überfordert. Dennoch fühlt sich der Königsbrunner Seemanns-Chor eben genau hier „Auf großer Fahrt“.



Leitmotiv für das Konzert

Bald 30 Jahre aktiv

Wo und wann?

Unter diesem Motto will der Chor am Sonntag 15. September 2019 in der attraktiven Singoldhalle Freunde und Anhänger der maritimen Gesangs-Welt mit einem Konzert erfreuen. Dirigieren wird dabei erneut Pianist und Chorleiter Andreas Lübke, der neue Lieder einstudierte und bekannte Melodien arrangiert hat.Mit seinen starken Stimmen bezaubert der Chor nunmehr seit fast 30 Jahren sein interessiertes Publikum und trägt zeitlose maritime Lieder mit berührenden Melodien vor. Melancholisch bis heiter, schmissiger Marsch und lustige Polka, sentimental bis hin zum ausgelassenen Frohsinn, Lieder zum Mit-Summen und Schunkeln – da ist für jeden etwas dabei. Hier darf man gespannt sein auf neues, frisches maritimes Liedgut, das die „Blauen Jungs“ präsentieren werden, was sie mit ihrem vertrauten Chorleiter Andreas aus hochgeschätzten Seemanns-Liedern herausgearbeitet haben.Bobingen, Singoldhalle, Sonntag, 15. September 2019,Eintrittskarten von 15,- € bei freier Platzwahl (Einlass ab 16:30 Uhr) gibt es in Bobingen beim Kulturamt der Stadt, Rathausplatz 1, Telefon 08234/8002 -31 und -36, Bücher Di Santo, Schreibwaren Schiller sowie bei allen Chor-Mitgliedern.