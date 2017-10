Bobingen : Mittlere Mühle |

Tierisch gute Unterhaltung in der Mühle







Die „Puppentheatertage in der Mühle“ laden von Freitag, 17. November bis Sonntag, 19. November in die Mittlere Mühle. Kinder und Erwachsene dürfen sich wieder auf sechs zauberhafte Stücke von namhaften Figurentheatern aus Süddeutschland freuen.







In Bobingen gibt es eine alte Wassermühle, die Mittlere Mühle in der Römerstraße. Einst hatte sie ein Mühlrad, das drehte sich schon vor über 600 Jahren. Mit der Kraft des Wassers wurde das Getreide dort zu Mehl gemahlen. Das Wasserrad gibt es heute leider nicht mehr, jedoch sind noch große Teile der historischen Mühlentechnik erhalten. Schon seit jeher war die Mühle auch ein Ort der Kommunikation. Beim Müller trafen sich Menschen aus allen Himmelsrichtungen, manchmal mussten sie warten und sich Zeit nehmen. Daran erinnert heute noch der Spruch: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. In der Mühle wurden Neuigkeiten ausgetauscht, Kontakte gepflegt und neben der Arbeit auch zahlreiche Geschichten erzählt. Um die gute, alte Tradition des Geschichtenerzählens nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, lädt das Kulturamt alljährlich bekannte Figurentheater und Puppenbühnen in die Mühle ein.







Zum Finale am Sonntag, 19. November wird ab 14.30 Uhr „Der kleine Rabe Socke“ und um 17 Uhr in drei Akten eine spannende Episode aus der bekannten ZDF-Kinderserie „Löwenzahn“ erwartet. Beide Vorstellungen gestaltet das Theater vom Rabenberg aus Burgpreppach, das bekannt ist für seine liebevoll gestalteten Produktionen mit wunderschönen Figuren und handgemalten Kulissen.







Karten sind im Vorverkauf in Kürze beim Kulturamt der Stadt Bobingen, bei der Stadtbücherei Bobingen sowie bei den bekannten örtlichen Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Karten kosten 7,- € für Kinder, Erwachsene bezahlen 9,- €. Die Sitzplätze sind nicht nummeriert. Da für jede Aufführung die Plätze begrenzt sind, empfiehlt es sich, die Karten im Vorverkauf zu erwerben. Restkarten gibt es - solange verfügbar - an der Tageskasse. Das Kulturamt wünscht allen großen und kleinen Theaterfreunden tolle Begegnungen und spannende Stunden in der Mittleren Mühle. Lassen Sie sich gerne entführen in eine Welt voller Phantasie!