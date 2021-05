Online - An Pfingsten zum Zelten mit Pettersson und Findus

Eine tolle Überraschunghat das Kulturamt der Stadt Bobingen für die Pfingstferien organisiert. Damit bei Regentagen und Corona-Kontaktbeschränkungen garantiert keine Langeweile aufkommt, hat Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard den alten Pettersson und seinen pfiffigen Kater Findus wieder einmal in die Singoldstadt eingeladen.können alle Kinderviele tolle Abenteuer mit den beiden Bilderbuchhelden erleben.Nach der gleichnamigen Erzählung „Pettersson zeltet“ hat das Marotte Figurentheater aus Karlsruhe in reizender Kulisse ein Stück inszeniert und aufgezeichnet. Das Team im Kulturamt hat die 55 Minuten lange Produktion gesichtet und gleich gebucht. Dadurch können alle interessierten Kinder (und natürlich auch Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten und Freunde) das Theaterstück kostenlos und auf Wunsch auch mehrfach anschauen.Den passenden Link dazu finden alle Fans von „Pettersson und Findus“ ab 23. Mai auf der Website der Stadt Bobingen unter www.stadt-bobingen.de Das Team im Kulturamt wünscht viel Freude und gute Unterhaltung mit Pettersson und Findus.Der alte Pettersson will mit seinem Kater Findus angeln gehen. Auf seinem Dachboden hat Pettersson eine Flitzebogenwurfangel erfunden und will sie mit Findus am See ausprobieren. Das Zelt nehmen sie auch gleich mit, um einen Ausflug in die Berge zu machen. Ob das klappt mit dem Zelten und der Zeltidylle? Schließlich wollen auch die Hühner partout ausprobieren, wie das ist, in einem Zelt zu schlafen.Spiel: Thomas HänselRegie: Jörg Brettschneider