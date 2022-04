Bobingen : Singoldhalle |

Das „Bobinger Muttertagskonzert“ mit „Heiterer Klassik“ ist ein Publikumsliebling. Heuer singt der ukrainische Tenor Roman Poboinyi in der Singoldhalle.



Nach zweijähriger Pause kann das Kulturamt Bobingen endlich wieder ein Muttertagskonzert am Sonntag, 8. Mai, um 15.30 Uhr in der Singoldhalle präsentieren. Unter dem bewährten Motto „Heitere Klassik“ gestaltet Kulturpreisträger Ludwig Schmalhofer das Programm mit einem hochkarätig besetzten Salonorchester professioneller Musikerinnen und Musiker. Besondere solistische Glanzpunkte setzt dabei heuer der ukrainische Tenor, Roman Poboinyi, der das Publikum mit den schönsten Arien aus Oper und Operette verzaubern will.



Seit dem Debüt dieser Konzertveranstaltung im Jahr 2009 konnte das Format alljährlich ein großes Publikum begeistern und ist inzwischen „Kult“ unter den Kultur-Veranstaltungen im Jahreslauf. Auch in diesem Jahr erwartet das Publikum wieder ein sensationelles Programm mit vielen Klassik-Highlights, welches nicht nur Mütter, sondern auch ein breites Publikum erfreuen will und für zweieinhalb Stunden Glückseligkeit verspricht.



Allen, die ihrer Mutter zum Muttertag eine besondere Freude bereiten und sich selbst auch einen Kunstgenuss gönnen möchten, sei dieses Konzert ans Herz gelegt. Mit Kuchenspende und Blumenstrauß-Verlosung! Aufgrund der großen Publikumsresonanz der vergangenen Jahre empfiehlt das Kulturamt, die Karten im Vorverkauf zu erwerben.



Ticketpreise: 12,- €, ermäßigt 8,- €



Ticketreservierung:

Kulturamt Stadt Bobingen

Tel. 08234/8002-31 oder -36

kulturamt@bobingen.de

sowie online unter www.stadt-bobingen.de

oder www.reservix.de