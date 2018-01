Jazz- und Weltmusik mit dem „Roberto Petroli Trio“Nach der begeisterten Resonanz auf seine zahlreichen Tourneen mit Pippo Pollina präsentiert sich Roberto Petroli bereits zum zweiten Mal in der Singoldhalle mit dem „Roberto Petroli Trio“ und präsentiert sein neues Album „La mia Isola“. Vielfalt und Gegensätze zeichnen das Trio aus. Der aus Bari stammende Klarinettist und Saxofonist Petroli ist ein Weltenbummler und in vielen musikalischen Stilrichtungen zuhause - die Liebe zur klassischen Musik in der einen Brust, die Leidenschaft für den Jazz in der andern und natürlich die Sehnsucht nach der Musik aus seiner Heimat im Süden Italiens spiegeln sich in seiner Musik wieder, hier trifft Virtuosität auf Improvisation, verschmelzen Klänge zu Gemälden und verwandeln sich Rhythmen in leidenschaftliches Feuer. Zusammen mit Stefania Verità (Cello, E-Cello) und Gianvito di Maio (Keyboards) bringt Petroli seine Vielseitigkeit besonders zum Ausdruck. Die beiden Mitmusiker sind ebenso wie der Bandleader in vielen Musikrichtungen bewandert und tragen zur Vielfalt dieser Besetzung bei.Karten zu 19 €, ermäßigt zu 16 €, gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)sowie via reservix.de