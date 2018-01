Kinderfaschingsball 2018

Prima Stimmung mit Musik von Theo Bachschmid, netten Speilen und tollen Einlagen von Kindern für Kinder und dem Stelzenläufer und Luftballonkünstler Patrick Melzer erwartet die kleinen Narren beim traditionellen Kinderfaschingsball von 14 bis 17 Uhr in der Singoldhalle. Natürlich ist die größte Faschingsparty für Kinder in Bobingen auch heuer wieder bestens bewirtet.Karten zu 6 €, ermäßigt zu 5 €, gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)sowie via reservix.de.