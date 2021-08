Kaffeehauskonzert Bel Ami - Evelyn Keller musikalisch begleitet vom Gentlemen Orchester

Bobingen : Singoldhalle |

"Nur nicht aus Liebe weinen!", "Kann den Liebe Sünde sein?", "Bei dir war es immer so schön!" - wer kennt sie nicht, die Hits der Schwarz-Weiß-Filme?!



In den UFA Filmstudios der 20er, 30er und 40er Jahre wird ein heiterer Film nach dem anderen produziert, auch wenn draußen ein politisches Desaster herrscht. Unter dem unüberhörbaren Einfluss der amerikanischen Swing-Musik entstanden zahlreiche Lieder, die regelrecht zu Ohrwürmern wurden und es bis in die heutigen Zeit geschafft haben, ihren Charme als Evergreen weiter leben zu lassen.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Konzertnachmittag und lassen Sie sich vom Gentlemen-Orchester und der Frontsängerin Evelyn Keller in die Zeit der großen Stars wie Zarah Leander und Heinz Rühmann entführen.



Solange die Durchführbarkeit einzelner Veranstaltungen coronabedingt noch ungewiss ist, ist ein Kartenkauf (20 Euro, ermäßigt 18 Euro) nicht möglich, wir bieten unseren interessierten Kunden jedoch an, für gewünschte Veranstaltungen eine unverbindliche Platzreservierung zu tätigen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in 2021 erhalten Sie im Kulturamt unter Telefon 08234-8002-31 oder -36.