Internationaler Bobinger Frauentag 2018

Bobingen : Singoldhalle |

Eine Veranstaltung des Kulturamts der Stadt Bobingen in Zusammenarbeit mit Bobinger Frauengruppen



Der große Aktionstag in der Singoldhalle Bobingen mit einem bunten Programm-Mix für Frauen aller Generationen und Nationen.



Geboten werden: Interessante Vorträge und Workshops, Musik, Verkaufs- und Informationsstände, leckere Bewirtung, gute Gespräche und eine tolle Atmosphäre. Eingeladen hat das Orga-Team heuer wieder spannende Frauenpersönlichkeiten, u.a. die Frauen-Finanzexpertin Helma Sick, bekannt aus ihrer Kolumne in der Frauenzeitschrift „Brigitte“. Ebenfalls zugesagt haben die frühere Bundesfamilienministerin Renate Schmidt und die Köchin und Bestsellerautorin Verena Lugert.



Kommen auch Sie einfach vorbei und lassen Sie sich inspirieren!



Eintritt frei!