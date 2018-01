Holodeck - Konzert mit Claudia Koreck

10 Jahre nach ihrem Debüt zeigt sich Sängerin und Songwriterin Claudia Koreck in neuem Gewand: zweisprachig, mit internationalem Sound. Wüsste man nicht, dass die Stimme der gebürtigen Südbayerin gehört, könnte man sie problemlos im Singer-Songwriter-Paradies Kalifornien verorten. Auf Ihrem „Holodeck-Tour““singt die Traunsteinerin zum ersten Mal auch in englischer Sprache, natürlich dürfen auf der Bühne auch Songs auf Deutsch bzw. Bayerisch nicht fehlen.„Holodeck“ ist das bisher vielfältigste Album der Künstlerin. Neben ruhigeren Gitarrenpopsongs hören wir Folkiges mit Banjo, aber auch zum ersten Mal dezente programmierte Loops, in einem Song klingt sogar eine indische Sitar an.Karten zu 32 €, ermäßigt zu 30 € in Kategorie I und Karten zu 28 €, ermäßigt 26 € in Kategorie II, gibt es im Kulturamt der Stadt Bobingen unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)sowie via reservix.de