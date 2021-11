"Himmlische Momente" mit Harfe

Bobingen : Singoldhalle |

Gleich zum Jahresbeginn startet das Kulturprogramm der Singoldhalle mit einem musikalischen Höhepunkt. Unter dem bewährten Motto „Himmlische Momente“ lädt das Kulturamt für Sonntag, 16. Januar, um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) zu einem Klassik-Konzert der Extraklasse. Es spielen das „Januarius-Streichquartett und eine Harfe“ unter der Leitung von Ludwig Schmalhofer. Programm und Besetzung lassen die Herzen der Klassikfreunde höher schlagen und versprechen mit der Weltklasse Harfinistin Florence Sitruk wahrhaft himmlische musikalische Momente. Die elegante und farbenreiche Kombination aus Harfe und Streichquartett ist weithin unbekannt, obwohl es viele originale Werke gibt, wie z. B. von ETA Hoffmann und Debussy.



Wer die „Himmlischen Momente“ in der Singoldhalle besucht, darf sich auf einen ganz besonderen Genuss freuen. Die Künstlerinnen und Künstler dieses Konzertes gehören zu den international Versierten ihres Faches. In der Besetzung des „Januarius-Quartetts“ unter der Leitung von Kulturpreisträger Ludwig Schmalhofer (Bratsche) sind: Yasuka Morizono (1. Geige) und seit 2019 Mitglied der ersten Geigen bei den Münchner Philharmonikern, Nathalie Schmalhofer (2. Geige), seit 2021 Mitglied der Orchesterakademie im Gewandhausorchester Leipzig und Andreas Schmalhofer (Cello), seit 2021 stellvertretender Solocellist im Orchester des Bayerischen Rundfunks München. Das musikalische Kleeblatt verspricht ein Klangerlebnis auf höchstem Niveau und freut sich für das Konzert in der Singoldhalle die Harfinistin Florence Sitruk gewinnen zu können. Die Solistin, deren Harfenkonzerte auf allen vier Kontinenten gefeiert wurden, ist bekannt für ihre musikalische Poetik.



Ticketpreise: 26,- €, ermäßigt 20,-€



Ticketreservierung:

Kulturamt Stadt Bobingen

Tel. 08234/8002-31 oder -36

kulturamt@bobingen.de

www.stadt-bobingen.de