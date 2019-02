Heitere Klassik 2019

Muttertagskonzert des Kammerorchesters Bobingen

Wie schon in den Vorjahren spielt das Kammerorchester Bobingen am Muttertag, Sonntag, 12. Mai ab 15.30 Uhr in der Singoldhalle ein großes Konzert für alle Mütter. Seit dem Debüt der Veranstaltung im Jahr 2009 konnte das Format mit heiterer Klassik alljährlich ein großes Publikum begeistern und ist inzwischen „Kult“ unter den Veranstaltungen im Jahreslauf.Im Jubiläumsjahr der Stadt hat der musikalische Leiter des Orchesters, Kulturpreisträger Ludwig Schmalhofer, ein buntes Programm zusammengestellt, das unter dem Motto „Blumen“ steht und mit Blick auf die Ära der Stadtgründung auch mit „Flower Power“ betitelt werden kann.So kommen heuer neben bekannten Opern- und Operettenarien u. a. Tschaikowskys „Blumenwalzer“, der Johann Strauß-Walzer „Rosen aus dem Süden“, der „Frühlingsstimmenwalzer“, Puccinis „Crisantemi“, Gardels „Por una Cabeza“ (aus „Der Duft der Frauen“) sowie Gustav Langes „Blumenlied“ zu Gehör.Gleich zwei beliebte Gesangssolistinnen bereichern mit Ihrer Kunst den heiteren Konzertreigen im Jubeljahr: Kulturpreisträgerin Marie Schmalhofer und Theresa Holzhauser. Als weitere musikalische Gäste sind die „Tuttinis“, das Nachwuchsorchester der Bobinger Musikwerkstatt unter der Leitung von Barbara Burann wieder mit dabei.Wie stets will das heitere Programm, das Dr. Ulf Birkenhauer gekonnt moderiert, nicht nur die Mütter, sondern auch ein breites Publikum erfreuen. Allen, die ihrer Mutter zum Muttertag eine besondere Freude bereiten und sich selbst auch einen Kunstgenuss gönnen möchten, sei dieses Konzert ans Herz gelegt.Zum erfolgreichen Konzept des Bobinger Muttertagskonzerts gehören die Kuchenspende (Sponsor Bäckerei Balletshofer) und die Blumenstrauß-Verlosung (Blumenstraußsponsor Gärtnerei Hartmann, Augsburg).Aufgrund der großen Beliebtheit und hohen Publikumsresonanz der vergangenen Jahre empfiehlt das Kulturamt, die Karten im Vorverkauf zu erwerben.Diese gibt es ab Donnerstag, 7. Februar 2019 zu kaufen.Tickets zu 10 € (ermäßigt 8 €) gibt es im Kulturamt der Stadt Bobingen unter Telefon 08234/8002-36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)sowie via reservix.de