Bobingen : Singoldhalle |

von Michael Kalb und Timian Hopf



Am Sonntag, den 12. September um 18 Uhr zeigt das Kulturamt in der Singoldhalle den 85-minütigen Dokumentarfilm „Die letzten Zeitzeugen“.



37 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dem Augsburger Land, die noch aus eigener Erfahrung von der Zeit zwischen 1920 und 1950 berichten können, wurden von den Filmemachern Michael Kalb und Timian Hopf begleitet und interviewt. Befragt wurden diese u.a. zum Leben unter dem Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg, der Besatzungszeit sowie zu Flucht und Vertreibung.



Auch die Brüder Günther und Heinz Barisch aus Bobingen wurden vom Filmteam auf eine Reise in die Vergangenheit begleitet, gemeinsam besuchten sie die Orte ihrer Kindheit. Obwohl die beiden Senioren oft nicht einer Meinung sind, leuchten beider Augen gleichermaßen, wenn es um ihre Heimat geht. Das kleine Städtchen Zülz heißt heute Biała und gehört seit Ende des Zweiten Weltkrieges zu Polen. Für Heinz und Günther ist es jedoch der beschauliche oberschlesische Ort geblieben, welchen sie vor knapp 75 Jahren verlassen mussten.



Die Zahl der noch lebenden Zeitzeugen nimmt stetig ab. Was passiert, wenn mit den Menschen auch die Erinnerungen an damals sterben? Wie ein Mosaik aus Erinnerungen soll „Die letzten Zeitzeugen“ die Grausamkeit und Widersprüche des “Dritten Reiches”, das Chaos nach Kriegsende aber auch den Alltag und manche Lichtblicke dieser Zeit greifbar machen. Ohne auf konkrete gegenwärtige Ereignisse zu verweisen, wird klar, dass das damalige Geschehen heute brisanter und aktueller erscheint denn je.



Der Eintritt ist kostenfrei. Die Teilnahme ist aufgrund der Kontaktnachverfolgung nur nach Vorabanmeldung im Kulturamt unter Telefon 08234/8002-31 / -36 oder per Mail an kulturamt@bobingen möglich.