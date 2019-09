Bobingen : Laurentiushaus Bobingen |

Ein musikalisches Märchen für Kinder ab 4 Jahren.



Die Musikwerkstatt Bobingen und das Kulturamt veranstalten in Zusammenarbeit das musikalische Märchen "Die Zaubertrommel" am Samstag, 2. November, um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) im Laurentiushaus.



Die Zaubertrommel handelt von einer auf einer Waldlichtung vergessenen Conga, die verschiedenen Tieren als Schlaf- und Brutplatz dient und sie dabei beschützt. Als Dank für ihre Dienste verzaubern die Waldtiere die kleine Trommel und statten sie mit guten Eigenschaften aus. Als die Conga schließlich von einem kleinen Jungen gefunden wird, beginnt für beide das Abenteuer ihres Lebens.

Die Vorstellung ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Es musizieren SchülerInnen der Musikwerksatt Bobingen (Flöten) und der Stadtkapelle Bobingen (Schlagzeug) unter der Gesamtleitung von Barbara Burann. Tanz und Kostüme gestaltet die Ballettschule Linda Bobinger.





Tickets & Infos :

Karten zu 6 € für Erwachsene und 5 € (ermäßigt für Kinder) gibt es im Kulturamt der Stadt Bobingen ab Mitte September 2019 unter Telefon 08234/8002 -36 und -31 und bei den bekannten Vorverkaufsstellen:

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

sowie online via reservix.de