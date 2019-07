Bobinger Volksfest vom 09. - 13. August 2019

Bobingen : Festplatz in Bobingen |

Liebe Bobinger Mitbürgerinnen und Mitbürger,

liebe Festbesucher,



Bobingen darf heuer ein Jubiläum feiern - vor 50 Jahren bekam Bobingen das Stadtrecht verliehen. Neben zahlreichen anderen Jubiläumsveranstaltungen während des Jahres, freuen wir uns natürlich auf unser traditionelles Volksfest mit Laurentiusmarkt, zu dem ich wie immer viele Gäste aus nah und fern, viele Freunde und natürlich unsere Bobinger recht herzlich willkommen heißen darf.



Die Volksfesttage vom 9. – 13. August 2019 werden am Freitag, den 9. August 2019 um 18.00 Uhr mit dem Anstich des ersten Fasses Festbier durch den Ersten Bürgermeister eröffnet.



Dazu darf ich Sie alle stellvertretend für den Stadtrat und Verwaltung auf das Herzlichste einladen.



In bewährter Weise wird die Festwirtfamilie Lanzl aus Schrobenhausen mit ihrer tüchtigen Mannschaft bestens für Ihr leibliches Wohl sorgen. Zum Ausschank kommt das bekannte Festbier der Aktienbrauerei Kaufbeuren. Für die musikalische Umrahmung sorgen wieder unsere Stadtkapelle Bobingen und die Schwarzachtaler, sowie die bekannten Showkapellen „Mercuries“ und zum Abschluss „OHLALA“. Erstmals zum Jubiläum wird in diesem Jahr ein Musikfeuerwerk am Montagabend abgebrannt.



Für die jungen und jung gebliebenen Besucher wird der Vergnügungspark selbstverständlich wie immer viel Spaß und Unterhaltung bieten



Beim 69. Laurentiusmarkt, der am 11. August 2019 stattfindet, werden wieder über 200 Fieranten ihr vielfältiges Warenangebot präsentieren, aber selbstverständlich werden auch viele örtlichen Geschäfte an den Markttagen geöffnet sein und den Besuchern zur Verfügung stehen.



Ich wünsche allen Bobingerinnen und Bobingern, sowie den Besuchern aus nah und fern, dass sie sich bei uns wohl fühlen, gemeinsam mit uns feiern und ein paar schöne Tage hier verbringen.



Herzlichst

Ihr



Bernd Müller

Erster Bürgermeister