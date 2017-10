Bobinger Kinderkulturtage 2017 - Geschichten- und Märchenzelt

Bobingen : Hof der Mittleren Mühle |

Großes Programm für kleine Leute







„Bobinger Kinderkulturtage“ von 2. bis 5. November 2017 bringen viel Farbe ins Novembergrau.



Acht Veranstaltungen für Kinder aller Altersgruppen - und jede Menge Spaß!







Ein kunterbuntes, abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Musical, Literatur, Mammuts, einer „Lesenacht“ und weiteren Aktionen zum Mitmachen und Dabeisein erwartet interessierte Kinder vieler Altersgrup­pen bei den „Bobinger Kinderkulturtagen“ vom 2. bis 5. November 2017 (Herbstferien) in der Singoldstadt.







Kultur ist bunt und vielgestaltig und hat vor allem für Kinder viel zu bieten. In der Begeg­nung mit Theater, Literatur, Musik und Kunst werden Neugier und Offenheit für Neues und für fremde Kulturen geweckt und Kreativität und Phantasie gefördert.







Kulturelle Bildung ist eine gute Basis für die Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes und deshalb im städtischen Kulturprogramm ein fester Bestandteil. Zum bestehenden Veranstaltungsprogramm für Kinder gibt es für die kleinen Kulturfreunde in und um Bobingen vom 2. bis 5. November noch mehr Grund zum Jubeln, denn die „Bobinger Kinderkulturtage 2017“ versprechen Kurzweil und Spaß, bieten willkommene Abwechslung für alle Daheimgebliebenen in den Herbstferien und wollen begeistern für tolle Geschichte(n).











Ein Highlight bei Kinderkulturtagen leuchtet am Freitag, den 3. November im Hof der Mittleren Mühle. Dort ist den ganzen Tag das „Geschichten- und Märchenzelt“ des Augsburger Kulturhauses „Abraxas“ zu Gast. Auf dem Mühlenhof erzählt Märchenerzähler Matthias Fischer drei Geschichten am Lagerfeuer bei Punsch und Leckereien: „Das Herbstmärchen am Kartoffelfeuer“ um 11 Uhr für Kinder von 6-10 Jahren (Eintritt: 6,- € Kinder/ 8,- € Erw.), „Der kleine Wassermann“ um 13.30 Uhr für Kinder von 4-7 Jahren (Eintritt: 5,- € Kinder/ 7,- € Erw.) und „Die goldene Zaubermühle“ um 15 Uhr für Kinder von 6-10 Jahren (Eintritt: 5,- € Kinder/ 7,- € Erw.). Tickets gibt es in Kürze im Vorverkauf im Kulturamt der Stadt Bobingen und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.