Auf geht´s zum „Bobinger Faschingskränzle“

Mit dabei: „Original Wertachtaler“-Musikanten, MFC-Männerballett „Die Pfundigen“, Garde und Showtanzgruppe des MFC-Mittelstetten

Im Jubeljahr 2019 lädt das Kulturamt am „Rußigen Freitag“, 1. März von 15 bis 20 Uhr zum „Bobinger Faschingskränzle“ in die Singoldhalle. Damit wird eine alte Tradition neu belebt, die früher in schwäbischen Dörfern und Städten im Fasching nicht fehlen durfte: das beliebte „Kränzle“, das mit Musik, Tanz, Maskerade, Kaffee, Krapfen, einer herzhaften Brotzeit, viel Ratsch und Gaudi Jung und Alt begeistert. Für fünf Stunden närrische Stimmung in der Singoldhalle sorgen die „Original Wertachtaler“, die beliebte Formation junggebliebener Musiker und Musikerinnen aus Wehringen und Umgebung, deren Repertoire von „A“ wie Atemlos bis zu „Z“ wie Zillertaler Hochzeitsmarsch reicht. Darüber hinaus hat das Kulturamt regionale Faschings-Größen für sehenswerte Einlagen gebucht. Freuen Sie sich auf die Live-Auftritte des Männerballets „Die Pfundigen“ mit Garde und Showtanzgruppe des MFC-Mittelstetten, deren Gaudi-Motto 2019 heißt: „Irgendwo in Mexiko“. Gleich Tickets besorgen, hingehen und herzhaft lachen.Tischbestuhlung, Tanzfläche, Bewirtung, Live-Programm. Tickets zu 8,--€ auf allen Plätzen gibt es im Kulturamt unter Telefon 08234/8002 -36 und -31, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen:- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung(Telefon 08234/8588)- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)und online via reservix.de