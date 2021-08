Anita Hegerland singt in der Heimatstadt von Roy Black

Vor 30 Jahren starb Roy Black. Mit dem Duett „Schön ist es auf der Welt zu sein“ sangen sich Anita Hegerland und Roy Black vor 50 Jahren in die Herzen von Millionen.



Auch dreißig Jahre nach seinem Tod ist der Schlagersänger und Schauspieler Roy Black bei seinen Fans und Freunden unvergessen. Sein Grab im Bobinger Stadtteil Straßberg ist zu einem Ort des Gedenkens und auch des Wiedersehens geworden für seine treuen Anhängerinnen und Anhänger, die alljährlich aus Deutschland, Öster-reich, den Niederlanden und der Schweiz anreisen. Bobingen ehrt seinen berühmten Sohn, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich hieß und dessen Todestag sich am 9. Oktober 2021 zum 30. Mal jährt, mit einer Konzert-Gala in der Singoldhalle. Das Kulturamt begrüßt zur Roy Black-Gala am Samstag, Oktober, um 19.30 Uhr erneut ei-nen Weltstar. Die Norwegerin Anita Hegerland, die 1971 als damals Zehnjährige mit Roy im Duett „Schön ist es auf der Welt zu sein“ sang und damit einen Mega-Hit lan-dete, wird gemeinsam mit Sänger und Moderator Kay Dörfel und Cannons-Legende Günter Ortmann das Programm gestalten.Groß ist die Freude über den erneuten Besuch des Weltstars im Kulturamt und bei al-len Künstlerkollegen des Gala-Abends. Anita Hegerland, die 2019 erstmals in der Sin-goldstadt war, ist eine international gefeierte Pop-, Rock- und Schlagersängerin, be-kannt und berühmt in Europa nicht nur als Kinderstar, sondern auch für ihre Zusam-menarbeit mit dem englischen Komponisten und Musiker Mike Oldfield, dessen Lead-sängerin sie von 1985 - 1991 war und mit dem sie weltweit große Erfolge verbuchen konnte. Mit Hits wie "Pictures in the Dark" führten beide die Hitparaden an. Bei Auftrit-ten mit Mike Oldfield in den größten Hallen und Fernsehshows sahen Hegerland bis zu 350 Millionen Zuschauer. Ausgezeichnet wurde Anita Hegerland mit 28 Silber-, Gold-, Platin- und Diamantenen Schallplatten für ihre Rekordverkäufe weltweit.Heute ist die Künstlerin gern gesehener Gast bei den vielen Fernsehsendern in Skandinavien und Deutschland, ebenso macht sie parallel Live-Auftritte, Konzerte und Shows.Das Publikum in der Singoldhalle erwartet ein musikalischer Abend voller Erinnerun-gen und ein besonderes Finale, zudem Anita Hegerland einen Showblock ihrer gro-ßen Erfolgen beisteuern und natürlich auch jenen Titel, mit dem sie 1971 gemeinsam mit Roy alle Herzen eroberte, live singen wird: „Schön ist es auf der Welt zu sein“. Ver-anstalter der Roy Black-Gala ist das Kulturamt der Stadt Bobingen.Tickets gibt es für 32,- € (ermäßigt 26,- €) im Kulturamt Bobingen, Tel. 08234/8002-31 oder -36.