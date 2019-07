Alles Weihnachten mit dem kleinen Raben Socke

Bobingen : Singoldhalle |

Kindertheater nach den Büchern von Nele Most

mit dem "Theater auf Tour"



Weihnachten steht vor der Tür und da darf natürlich auch der kleine Rabe Socke nicht fehlen!



Und da heute Heiligabend ist, räumt der kleine Rabe sein Nest leer, um für die vielen Geschenke, die er bekommen soll, Platz zu finden. Dabei entdeckt er seinen Wunschzettel, den "irgendjemand" nicht abgegeben hat. Was tun? Löffel, Wolle, Eddi-Bär und auch der kleine Dachs haben ihren Wunschzettel rechtzeitig abgeschickt. Ist der kleine Rabe tatsächlich zu spät? Wer den kleinen Raben kennt, weiß, dass er da schon eine Idee hat, wie er doch noch zu seinen Geschenken kommt...



Lustige, überraschende und rabenstarke Geschichten vom kleinen Raben Socke, der ganz genau weiß: Weihnachten ist einfach das Allerbeste!



Karten gibt es für 15,- €, ermäßigt 13,- €, im Kulturamt der Stadt Bobingen, Tel. 08234/8002-36 und -31, sowie in Kürze bei den bekannten Vorverkaufsstellen

- Bücher Di Santo, Hochstraße 5 b, Bobingen (Telefon 08234/5415)

- Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Bobingen-Siedlung (Telefon 08234/8588)

- Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg (Telefon 0821/7773410)

und online via reservix.de.