AUSGEBUCHT * 1. Jodel- und Singwanderung in Burgwalden

Bobingen : Wanderroute entlang der Weiher und durch die Wälder |

* UPDATE * AUSGEBUCHT *



Bitte bei Interesse per Email melden! Sie erhalten Nachricht, wenn ein Platz frei wird, oder bei einer weiteren Jodel- und Singwanderung, oder eines Jodel- und Singtreffens in der näheren Umgebung.



1. Jodel - und Singwandertag



Der vielfach geehrte bayerische Volksmusiker Dr. Erich Sepp kommt ins Ländle und alle sing- und jodelbegeisterte Wanderfreunde sind herzlich eingeladen zu einer frühherbstlichen Wanderung in Burgwaldens schöner Weiher- und Waldhügellandschaft. An den malerischen Seen und Waldwegen gibt es wunderbare Plätze, an denen Halt gemacht und miteinander gejodelt wird. Uraltes Musikbrauchtum aus Österreich und Bayern wird hier gelebt, wo es am schönsten ist - in unserer Natur.



Zu Gast ist Dagmar Held, Musikerin und Leiterin der Forschungsstelle für Volksmusik in Schwaben des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Sie wird uns Allgäuer Jodler

vorstellen.



Der 10 km lange Wanderweg führt vom Parkplatz Burgwalden, am Mühlweiher entlang der Weiher durch die Wälder zum Engelshof, weiter zur Scheppacher Kapelle und zurück zum Ausgangspunkt. Wander- und Sing-Dauer ungefähr 4 Stunden.



Bei einer gemütlichen Einkehr im Golfclub Restaurant Burgwalden, lassen wir diesen

1. Jodel- und Singwandertag bei einem stärkenden und vielseitigen Jodelmenü

des Chefkochs Herr Campbell ausklingen.



Für alle jodel- und singfreudigen Anfänger und Fortgeschrittene, die sich diese 10 km lange

Strecke zutrauen.



Treffpunkt ist am Parkplatz Burgwalden in 86399 Bobingen, am Ende der Attenhofer Strasse am Mühlweiher, am 4.Oktober, um 10:30 Uhr.



Bei Schlechtwetter verkürzen wir die Strecke und kehren eher ein.



Infos & Anmeldung:

Sunyela Roider: sunyela@t-online.de oder 08231/9586554 (auch AB).



Bitte um Einhaltung aktueller coronabedingter Vorschriften.Teilnahme auf eigene Verantwortung und Gefahr.