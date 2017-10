Seit Jahren gibt es zum Valentinstag in Bobingen einen ökumenischen Gottesdienst, doch 2018 findet diese Andacht schon am Vorabend statt.Unter dem Motto: "Verrückte Liebe" wird am Faschingsdienstag, 13. Februar 2018 um 18.30 Uhr in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche gemeinsam mit HORIZONT & friends mit vielen schönen Liedern die Andacht gefeiert.Soviel sei noch verraten, im Anschluss wird man gemeinsam den Abend bei einem kleinen Umtrunk gemütlich ausklingen lassen.Wenn sie mehr von HORIZONT & friends hören wollen, weitere Termine finden sie hier