ELIX HUBY Lesung, Talk & Musik 28. Juli 2019

ELIX HUBYLesung, Talk & Musik28. Juli 2019So., 19.00 Uhr | Vorverkauf*: 15,00 € / 13,00 € | Abendkasse: 19,00 € / 17,00 € |*zzgl. VVK-GebührMusik: Helmut Hofmann Jazz TrioModeration: Timo Staudacher (SWR)Foto: PressefotoZu Felix Huby braucht man eigentlich nicht mehr viel erklären: Spiegelkorrespondent und Autor zahlreicher Drehbücher, seien es Tatorte oder Serien wie „Oh Gott, Herr Pfarrer" und „Ein Bayer auf Rügen". Nach den autobiografischen Romanen „Heimatjahre" und „Lehrjahre", in dem er seine Erfahrungen als Redakteur in Blaubeuren beschreibt, ließ der mittlerweile 80jährige im letzten Jahr den dritten Band, „Spiegeljahre" folgen. Daraus und aus „Die Kerners – eine Familiengeschichte", das er zusammen mit Hartwin Gromes geschrieben hat und in dessen Mittelpunkt die drei Brüder Georg, Karl und Justinus Kerner stehen, wird er auf der Sommerbühne lesen.Dazu gibt es eine Talkrunde (Moderation: Timo Staudacher, SWR) und Musik zum Wohlfühlen, hören, sehen und genießen mit der E. C. H. Bluesband mit Georg Hesse, Thomas Kleinhans und dem Ulmer Helmut Hofmann, der mit seinem Bass ein alter Bekannte am Blautopf ist.Weitere Informationen:Das Helmut Hofmann Jazz Trio:Georg Hesse: GitarreThomas Kleinhans: DrumsHelmut Hofmann: Bass