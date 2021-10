Kirmestanz „Inzi-Dance“ in Blankenberg am Rennsteig

Nach einem Jahr Zwangspause findet sie nun endlich wieder statt. •Die Kirchweih in Blankenberg•Leider können wir noch nicht im altbekannten Rahmen feiern.Deshalb gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Testen lassen könnt ihr euch vor Ort. Dafür stehen Tests für einen kleinen Betrag zur Verfügung oder ihr lasst euch einfach im Voraus testen oder bringt selber einen Selbsttest mit, den ihr unter unserer Aufsicht macht.Der Rest bitte die Bescheinigung für Genesen oder Geimpft mitbringen.Bitte bringt auch alle eine Maske mit. 🦠Die Kirmes findet aufgrund der aktuellen Lage nicht im Saal statt, sondern in einem Zelt am Hochzeitskorb. (Für alle nicht ortskundigen: Ihr findet uns direkt hinterm Saal.)⛺️Der Eintritt beträgt 10€ für die Veranstaltung.💸So kommen wir wieder zu den schönen Sachen:Musikalisch unterstützt werden wir von der Liveband „Call me“. 💃🏻🕺🏼Für Getränke, sprich Bier, Sekt, Schnaps und Mischgetränke ist natürlich reichlich gesorgt. 🍻🥂🍹So das waren die wichtigsten Eckdaten zu unserer Kirmes.Wir würden uns sehr über euer Erscheinen freuen und endlich mal wieder mit euch feiern, trinken und Spaß haben.Bis Samstag Abend. In diesem Sinne: Kirbe lässt net noach, drei Wochen und drei Doach.🥳Eure Kirmesgemeinschaft Blankenberg