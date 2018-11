Binswangen : Mehrzweckhalle |

Beim Jahreskonzert des Großen Blasorchesters erwartet die Zuhörer die Uraufführung des Arrangements von 'Metropolis' und stimmungsvolle und kurzweilige Musik unter dem Motto 'Blasmusik macht Freude'.

Natürlich werden an diesem Konzertnachmittag auch Solisten zu hören sein. Sie dürfen gespannt sein!



Die Binswanger Musiker freuen sich über zahlreiche Besucher

am Sonntag, den 25. November 2018

ab 17:00 Uhr

in der Binswanger Mehrzweckhalle



Karten gibt es an der Abendkasse!